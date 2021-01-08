В каких банках украинцы хранили крупные депозиты в 2020 году

Самое большое количество депозитов на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. гривен украинцы в 2020 году держали в Приватбанке, Альфа-Банке и Укргазбанке. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Нацбанком.

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По данным НБУ, на 1 декабря 2020 года сумма вкладов граждан, которые подпадают под гарантии ФГВФЛ, превысила 338,3 млрд грн. В статистике не отражены данные по Ощадбанку, поскольку он не является членом Фонда гарантирования. Все вклады в госбанке гарантируются государством в полном объеме.

Регулятор также подсчитал, в каких банках украинцы в 2020 году держали больше всего крупных депозитов. На 1 декабря 2020 года самое большое количество вкладов на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. грн было в Приватбанке, Альфа-Банке и Укргазбанке.

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В начале 2020 года эта тройка выглядела чуть иначе. Кроме Приватбанка и Альфа-Банка в нее входил Райффайзен Банк Аваль. Но к концу года он опустился на 4 строчку.

Топ-15 банков по количеству вкладов на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. грн на 1 декабря 2020 года

№ Банк Количество вкладов от 200 до 500 тыс. грн Сумма вкладов, млрд грн 1 Приватбанк 183 195 53,15 2 Альфа-Банк Украина 27 905 7,83 3 Укргазбанк 21 506 5,8 4 Райффайзен Банк Аваль 20 300 6 5 ПУМБ 18 409 5,2 6 Укрсиббанк 17 966 5,57 7 Универсал Банк 17 716 4,95 8 Укрэксимбанк 16 412 4,68 9 А-Банк 9 908 2,43 10 ОТП Банк 9 193 2,8 11 Пивденный 8 949 2,5 12 Кредобанк 6 218 1,8 13 Таскомбанк 5 750 1,4 14 Креди Агриколь Банк 5 220 1,55 15 Идея Банк 4225 1

Источник: НБУ

Рейтинг устойчивости украинских банков

В тройку финучреждений, где граждане разместили наибольшее количество вкладов на сумму более 500 тыс грн, снова вошли Приватбанк и Альфа-Банк. Также в нее вошла «дочка» французской группы BNP Paribas — Укрсиббанк.

На 1 января 2020 года в тройку фаворитов вместо Укрсиба входил Райффайзен Банк Аваль. Но как и в случае со вкладами 200 тыс. грн. +, он сдал позиции и переместился на 4 место.

Топ-15 банков по количеству вкладов на сумму более 500 тыс. грн на 1 декабря 2020 года

№ Банк Количество вкладов от 500 тыс. грн Сумма вкладов, млрд грн 1 Приватбанк 53513 63,78 2 Укрсиббанк 11353 14,88 3 Альфа-Банк 10444 24,43 4 Райффайзен Банк Аваль 9974 16,38 5 Укрэксимбанк 7523 18,56 6 ПУМБ 6871 13,68 7 ОТП Банк 6692 14,18 8 Укргазбанк 6577 16,15 9 Универсал Банк 4579 6,04 10 Пивденный 3136 4,9 11 Прокредит Банк 2951 7,08 12 Кредобанк 2884 4,41 13 Креди Агриколь Банк 2846 6,13 14 Мегабанк 1923 1,55 15 Таскомбанк 959 5,3

Источник: НБУ

Источник: МинФин