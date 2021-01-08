В каких банках украинцы хранили крупные депозиты в 2020 году
Самое большое количество депозитов на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. гривен украинцы в 2020 году держали в Приватбанке, Альфа-Банке и Укргазбанке. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Нацбанком.
1
По данным НБУ, на 1 декабря 2020 года сумма вкладов граждан, которые подпадают под гарантии ФГВФЛ, превысила 338,3 млрд грн. В статистике не отражены данные по Ощадбанку, поскольку он не является членом Фонда гарантирования. Все вклады в госбанке гарантируются государством в полном объеме.
Регулятор также подсчитал, в каких банках украинцы в 2020 году держали больше всего крупных депозитов. На 1 декабря 2020 года самое большое количество вкладов на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. грн было в Приватбанке, Альфа-Банке и Укргазбанке.
Читайте также: НБУ рассказал, в каких банках больше всего вкладчиков
В начале 2020 года эта тройка выглядела чуть иначе. Кроме Приватбанка и Альфа-Банка в нее входил Райффайзен Банк Аваль. Но к концу года он опустился на 4 строчку.
Топ-15 банков по количеству вкладов на сумму от 200 тыс. до 500 тыс. грн на 1 декабря 2020 года
|№
|Банк
|Количество вкладов от 200 до 500 тыс. грн
|Сумма вкладов, млрд грн
|1
|Приватбанк
|183 195
|53,15
|2
|Альфа-Банк Украина
|27 905
|7,83
|3
|Укргазбанк
|21 506
|5,8
|4
|Райффайзен Банк Аваль
|20 300
|6
|5
|ПУМБ
|18 409
|5,2
|6
|Укрсиббанк
|17 966
|5,57
|7
|Универсал Банк
|17 716
|4,95
|8
|Укрэксимбанк
|16 412
|4,68
|9
|А-Банк
|9 908
|2,43
|10
|ОТП Банк
|9 193
|2,8
|11
|Пивденный
|8 949
|2,5
|12
|Кредобанк
|6 218
|1,8
|13
|Таскомбанк
|5 750
|1,4
|14
|Креди Агриколь Банк
|5 220
|1,55
|15
|Идея Банк
|4225
|1
Источник: НБУ
Рейтинг устойчивости украинских банков
В тройку финучреждений, где граждане разместили наибольшее количество вкладов на сумму более 500 тыс грн, снова вошли Приватбанк и Альфа-Банк. Также в нее вошла «дочка» французской группы BNP Paribas — Укрсиббанк.
На 1 января 2020 года в тройку фаворитов вместо Укрсиба входил Райффайзен Банк Аваль. Но как и в случае со вкладами 200 тыс. грн. +, он сдал позиции и переместился на 4 место.
Топ-15 банков по количеству вкладов на сумму более 500 тыс. грн на 1 декабря 2020 года
|№
|Банк
|Количество вкладов от 500 тыс. грн
|Сумма вкладов, млрд грн
|1
|Приватбанк
|53513
|63,78
|2
|Укрсиббанк
|11353
|14,88
|3
|Альфа-Банк
|10444
|24,43
|4
|Райффайзен Банк Аваль
|9974
|16,38
|5
|Укрэксимбанк
|7523
|18,56
|6
|ПУМБ
|6871
|13,68
|7
|ОТП Банк
|6692
|14,18
|8
|Укргазбанк
|6577
|16,15
|9
|Универсал Банк
|4579
|6,04
|10
|Пивденный
|3136
|4,9
|11
|Прокредит Банк
|2951
|7,08
|12
|Кредобанк
|2884
|4,41
|13
|Креди Агриколь Банк
|2846
|6,13
|14
|Мегабанк
|1923
|1,55
|15
|Таскомбанк
|959
|5,3
Источник: НБУ
Источник: МинФин