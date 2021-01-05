В украинском Telegram активизировался фишинг

С приходом праздников в Telegram активизировались мошенники. Об этом сообщает ain.ua.

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Пользователям начали массово приходить сокращенные ссылки вида bit.ly. Если перейти по такой ссылке, можно лишиться доступа к своему аккаунту.

Как работает фишинг

Ссылки приходят пользователям от людей из их списков контактов. Если перейти по ней, мошенники предложат ввести свой номер, а затем запросят код авторизации из смс. Это им нужно, чтобы получить доступ к аккаунту.

Если мошенникам удается получить доступ к аккаунту, подобные же фишинговые ссылки они разошлют всем контактам пользователя.

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Что делать, если перешел по ссылке

«Если вы стали жертвой фишинга, советуем проверить открытые сессии (Настройки > Устройства), закрыть все незнакомые сессии, а также изменить пароль второго фактора. Если вы раньше высылали в Telegram (не в секретных чатах) пароли к другим учетным записям, стоит их поменять», — советуют в Лаборатории цифровой безопасности.

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Источник: МинФин