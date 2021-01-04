Остаток средств в казне Украины сократился в декабре на 40%

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало января 2021 года составили 12,012 млрд грн. Это на 39%, или 7,7 млрд грн меньше по сравнению с показателем на начало декабря-2020. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

фото: Голос Украины

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Предыдущие показатели

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), годом ранее в этот период остатки ЭКС составляли 17,55 млрд грн.

Ранее сообщалось, что остатки на ЕКС в ноябре увеличились на 23% — до 19,75 млрд грн. Перед этим они сокращались четыре месяца подряд после достижения в начале июля абсолютного максимума за всю историю — 75,7 млрд грн.

В частности, в октябре они снизились на 28,8%, или 6,13 млрд грн, в сентябре на 53,4%, или 24,38 млрд грн, а в августе — на 11,7% или 6,04 млрд грн.

Что такое Единый казначейский счет

Единый казначейский счет — это основной счет государства, из которого она осуществляет расчеты за своими расходами в пределах предусмотренного бюджетного плана.

Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета.

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Источник: МинФин