В Украине растет объем наличной валюты вне банков — данные НБУ

Объемы наличной валюты вне банков в Украине за 11 месяцев 2020 выросли на $ 5 млрд. Об этом НБУ сообщает в отчете о платежном балансе за 11 месяцев 2020 года.

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Для сравнения, за 11 месяцев 2019 сумма валюты вне банков выросла на $ 2,5 млрд.

В то же время регулятор сообщает, что за ноябрь объем наличной валюты вне банков увеличился на $ 702 млн, тогда как в ноябре 2019 — на $ 397 млн.

Этому способствовал тот факт, что в ноябре 2020 платежный баланс страны был сведен с профицитом в $ 933 млн. Дело в том, что экспорт товаров начал расти, тогда как показатели импорта продолжали сокращаться. В то же время, увеличение объема наличной валюты вне банков может свидетельствовать о дальнейшей тенизации экономики.

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В январе — ноябре 2020 профицит текущего счета составил 6,8 млрд, или 5.1% от ВВП, тогда как за аналогичный период 2019 дефицит составлял $ 6,3 млрд, или 4,6% от ВВП.

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Источник: МинФин