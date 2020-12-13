S&P Dow Jones исключит 10 китайских компаний из своих индексов

S&P Dow Jones Indices исключит десять китайских компаний из своих индексов. Об этом говорится в сообщении РБК.

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Что известно о решении

Такое решение провайдер принял в связи с распоряжением администрации действующего президента США Дональда Трампа, запрещающим инвестиции американских инвестиционных и пенсионных фондов в китайские компании, которые контролируются или связаны с военными КНР.

Кто вошел в список

В список на исключение вошел один из крупнейших в мире поставщиков средств для видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology, а также ведущий китайский чипмейкер Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Компании будут удалены из индексов S&P до начала торгов 21 декабря. S&P Dow Jones Indices также удалит ценные бумаги, выпущенные 18 китайскими компаниями, из своих индексов облигаций до 1 января.

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Приказ о запрете инвестировать в некоторые китайские компании может повлиять на способность участников рынка следовать за индексами акций и облигаций, в состав которых входят бумаги компаний, на которые распространяется приказ, говорится в заявлении S&P Dow Jones Indices.

Акции Hikvision на торгах Шэньчжэньской фондовой биржи проигнорировали объявление об удалении из индексов S&P и в четверг закрылись с повышением на 2,95%.

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Акции Semiconductor Manufacturing International Corporation на бирже в Шанхае завершили торги без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Источник: МинФин