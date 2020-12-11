Украинцы продолжают нести деньги в банки. Депозиты в гривне выросли на 1,3%, в валюте — на 0,6%

Объем гривневых депозитов населения в украинских банках за ноябрь 2020 года увеличился по сравнению с октябрем на 1,3% – до 379,306 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 0,6%, до 276,625 млрд. Об этомсообщается на сайте Национального банка Украины.

Фото: zaraz.org.ua

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Депозитные тренды 2020-го

Всего за 11 месяцев объем средств населения на гривневых депозитах вырос на 20,5%, на валютных (в долларовом эквиваленте) — на 1,1%.

В целом депозитный портфель украинских банков (домохозяйств и корпоративного сектора) на 1 декабря текущего года составил 1 296,5 млрд грн, за ноябрь он вырос на 0,5%. С начала года рост составил 21%.

Объем гривневых депозитов населения в украинских банках на 1 ноября 2020 года составлял 374,58 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – 274,98 млрд грн.

Откуда берется приток

Как писал «Минфин», объем средств на счетах физлиц растет, в первую очередь, благодаря притоку средств на бессрочные счета и вклады до востребования. В начале года, таким образом, было размещено 215,4 млрд грн., а на 1 октября — уже 301 млрд. Или на 39,7% больше.

По данным НБУ, доля средств до востребования в отечественной банковской системе достигла максимума за последние 15 лет и составила 48%.

Ранее

Объем депозитов населения в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% в гривне, на 28,5% в валюте. По итогам 2019 года объем гривневых депозитов всего составлял 314,714 млрд грн, валютных – 227,588 млрд грн.

Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за 2019 год вырос на 6% — до 385 млрд грн.

Одновременно объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за ноябрь вырос по сравнению с октябрем на 1,3% – до 493,1 млрд грн. С начала года объем наличности вне банков вырос на 28,3%.

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Источник: МинФин