«Доступные кредиты»: объемы кредитов с момента старта программы пересекли отметку 14 миллиардов
С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 6059 займов на общую сумму в 14,154 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Фото: finbalance.com.ua
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На какие цели выданы кредиты
Из упомянутых 14,154 млрд грн в целом выданы:
- как рефинансирование ранее полученных кредитов – 9,883 млрд грн;
- на капитальные инвестиции– 2,705 млрд грн;
- как антикризовые кредиты под 3% – 1,566 млрд грн.
Итоги недели
За последнюю неделю выдано 696 млн грн по 246 кредитных договорах. Из них:
- 52,3% (364 млн грн) – договоры по рефинансированию ранее выданных кредитов;
- 14,8% (103 млн грн) – инвестиционные кредиты;
- 32,9% (229 млн грн) – антикризисные кредиты под 3%.
Где можно получить кредиты
Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве уже с 22-мя банками:
- Ощадбанк
- Укргазбанк
- Приватбанк
- Укрэксимбанк
- Банк Львов
- ПУМБ
- Банк Альянс
- Кредобанк
- Банк Восток
- Райффайзен Банк Аваль
- Таскомбанк
- Альфа-банк
- Банк Глобус
- Мегабанк
- Поликомбанк
- Креди Агриколь Банк
- ОТП Банк
- Кредитвест
- Агропросперис
- Аккордбанк
- Прокредит Банк
- Банк Украинский капитал
Что известно о «5-7-9%»
В Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.
Получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.
Действие программы доступных кредитов «5-7-9%» будет продлено на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.
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Источник: МинФин