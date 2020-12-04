Финансы

«Доступные кредиты»: объемы кредитов с момента старта программы пересекли отметку 14 миллиардов

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С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 6059 займов на общую сумму в 14,154 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: finbalance.com.ua

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На какие цели выданы кредиты

Из упомянутых 14,154 млрд грн в целом выданы:

  • как рефинансирование ранее полученных кредитов – 9,883 млрд грн;
  • на капитальные инвестиции– 2,705 млрд грн;
  • как антикризовые кредиты под 3% – 1,566 млрд грн.

Итоги недели

За последнюю неделю выдано 696 млн грн по 246 кредитных договорах. Из них:

  • 52,3% (364 млн грн) – договоры по рефинансированию ранее выданных кредитов;
  • 14,8% (103 млн грн) – инвестиционные кредиты;
  • 32,9% (229 млн грн) – антикризисные кредиты под 3%.

Где можно получить кредиты

Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве уже с 22-мя банками:

  • Ощадбанк
  • Укргазбанк
  • Приватбанк
  • Укрэксимбанк
  • Банк Львов
  • ПУМБ
  • Банк Альянс
  • Кредобанк
  • Банк Восток
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Таскомбанк
  • Альфа-банк
  • Банк Глобус
  • Мегабанк
  • Поликомбанк
  • Креди Агриколь Банк
  • ОТП Банк
  • Кредитвест
  • Агропросперис
  • Аккордбанк
  • Прокредит Банк
  • Банк Украинский капитал

Что известно о «5-7-9%»

В Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

Получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Действие программы доступных кредитов «5-7-9%» будет продлено на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа направлена ​​на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.

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Источник: МинФин

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