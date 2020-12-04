«Доступные кредиты»: объемы кредитов с момента старта программы пересекли отметку 14 миллиардов

С момента старта программы «Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки уже выдали 6059 займов на общую сумму в 14,154 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: finbalance.com.ua

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На какие цели выданы кредиты

Из упомянутых 14,154 млрд грн в целом выданы:

как рефинансирование ранее полученных кредитов – 9,883 млрд грн;

на капитальные инвестиции– 2,705 млрд грн;

как антикризовые кредиты под 3% – 1,566 млрд грн.

Итоги недели

За последнюю неделю выдано 696 млн грн по 246 кредитных договорах. Из них:

52,3% (364 млн грн) – договоры по рефинансированию ранее выданных кредитов;

14,8% (103 млн грн) – инвестиционные кредиты;

32,9% (229 млн грн) – антикризисные кредиты под 3%.

Где можно получить кредиты

Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве уже с 22-мя банками:

Ощадбанк

Укргазбанк

Приватбанк

Укрэксимбанк

Банк Львов

ПУМБ

Банк Альянс

Кредобанк

Банк Восток

Райффайзен Банк Аваль

Таскомбанк

Альфа-банк

Банк Глобус

Мегабанк

Поликомбанк

Креди Агриколь Банк

ОТП Банк

Кредитвест

Агропросперис

Аккордбанк

Прокредит Банк

Банк Украинский капитал

Что известно о «5-7-9%»

В Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

Получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Действие программы доступных кредитов «5-7-9%» будет продлено на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа направлена ​​на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.

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Источник: МинФин