Стоимость биткоина достигла почти $20 тысяч

После резкого падения на прошлой неделе стоимость биткоина в понедельник, 30 ноября, поднялась до самого высокого уровня в истории – $19 808. Об этом сообщает Reuters.

Фото: delo.ua

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Динамика биткоина

По данным портала CoinDesk, по состоянию на 17:14 курс биткоина составлял $19,829. Позже биткоин опустился до $19,519 по состоянию на 17:44 по Киеву. Предыдущий рекорд зафиксировали в декабре 2017 года – $19,783.

С начала года биткоин подорожал на 170%.

За последние три года цена актива дважды опускалась ниже $4 тыс., в последний раз – 8 месяцев назад. С тех пор курс биткоина вырос более чем на 426%. Капитализация актива превысила $363 млрд, по данным Coinmarketcap.

Факторы взлета

О том, что курс биткоина может начать существенно расти, криптовалютные аналитики начали говорить еще весной. 11 мая в сети Blockchain состоялся третий за всю историю так называемый халвинг Bitcoin (от англ. Halving – пополам). Это уменьшение вдвое вознаграждения майнеров за добавление ими нового блока в Blockchain.

На практике уменьшение вознаграждения означает уменьшение вдвое темпов добычи криптовалюты. Сегодня добыто 18,5 млн биткоина из 21 млн возможных. То есть чем медленнее добывают новые виртуальные монеты, тем большую ценность приобретают уже существующие в обращении.

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На повышение стоимости биткоина также повлияли прогнозы относительно политической и экономической нестабильности в 2020-2021 годах на фоне пандемии коронавируса. Это и отрицательные ставки доходности по долговым инструментам многих развитых стран мира, и рост мирового долга, и замедление производства и т. п.

Одну из причин подорожания биткоина назвал председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон. Он пояснил, что стоимость криптовалюты выросла на фоне существенных недостатков в традиционных платежных системах. Клейтон отметил, что криптовалюта имеет особенности, которые позволяют называть ее средством накопления или платежным механизмом.

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Росту курса биткоина могла помочь также компания PayPal – в ноябре она добавила поддержку целому ряду криптовалют (биткоину, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash). Теперь американские пользователи сервиса могут покупать, продавать и хранить эти монеты, а также использовать их для оплаты.

Кто инвестировал в биткоин в 2020-м

В 2020 году в биткоины инвестировали миллиардеры и публичные компании. Например, весной, в разгар кризиса, криптовалюту на $50 млн купил основатель хедж-фонда Tudor Investment Пол Тюдор Джонс. Стэнли Дракенмиллер, состояние которого оценивается в $4,4 млрд, сообщил о покупке BTC в ноябре.

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Одной из первых компаний, которая выбрала биткоин как защитный актив, стала MicroStrategy. В августе – сентябре она вложила в первую криптовалюту $450 млн. С тех пор первая криптовалюта подорожала примерно вдвое. Также в главную цифровую монету инвестировала компания Square, принадлежащая основателю Twitter Джек Дорси. Square купила BTC на $50 млн.

В то же время розничные инвесторы испытывают гораздо меньший интерес к криптовалюте, чем в 2017 году. По данным Google Trends, сейчас цифровые деньги привлекают примерно в 4 раза меньше внимания физических лиц, чем тремя годами ранее, когда первая криптовалюта за год подорожала в 20 раз и в середине декабря на пике достигала $20 тыс.

Напомним

Курс биткоина во вторник, 24 ноября, на торгах впервые с 2017 года достиг отметки в $19 тыс. Только в ноябре биткоин подорожал почти на 40%, а в целом с начала года – на 160%.

Ранее стоимость самой популярной криптовалюты достигла своего максимума в 2020 году, превысив отметку в $18 тыс.

В интерактивной таблице криптовалют на «Минфине» курс биткоина на 30 ноября (19:08 по Киеву) зафиксирован на отметке $19 038.

С начала 2020 года биткоин подорожал более чем вдвое – с $7,3 тыс. до $15,6 тыс. Наиболее стремительно курс главной криптовалюты начал расти в начале осени. С сентября по ноябрь он вырос на 55% и сегодня колеблется в пределах $15,3-15,6 тыс. за одну виртуальную монету.

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Источник: МинФин