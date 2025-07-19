Топ-5 маловідомих фактів про Другу світову: чого деякі люди можуть не знати

Друга світова війна, хоч і є однією з найбільш вивчених трагедій XX століття, усе ще приховує багато фактів, які залишаються поза шкільними підручниками чи публічними дискусіями.

Про це повідомляє «ПЛ».

Історики дедалі частіше звертають увагу на деталі, що розкривають нові грані геополітичного протистояння та людської стійкості.

Факт 1

Таємна зустріч на Ельбі. Американські та радянські солдати встановили перший контакт 24 квітня 1945 року — за день до офіційного повідомлення, яке стало символом об’єднання союзників. Про це свідчать щоденники окремих офіцерів 69-ї піхотної дивізії США.

Факт 2

Змінена стратегія Японії. У 1941 році Японська імперія серйозно розглядала можливість нападу на СРСР з Далекого Сходу, однак після нищівної поразки в бою при Халхин-Голі (1939) прийняла рішення про агресію в південному напрямку — проти США та Британії.

Факт 3

Британський фейковий друк. Спецслужби Великої Британії створювали підроблені випуски німецьких газет для деморалізації солдатів вермахту. В рамках цієї програми, частина друкованої продукції навіть потрапляла на території фронту.

Факт 4

Наймолодший в’язень нацистів. Юзеф Ковальський, шестирічний хлопчик із Польщі, став одним з наймолодших офіційно задокументованих в’язнів концентраційного табору. Його історія була відновлена після війни завдяки показанням свідків.

Факт 5

Українці на фронтах світу. Понад 6 мільйонів українців брали участь у війні у складі десятків армій, зокрема у французькому Русі Опору, польських формуваннях Армії Крайової, а також у підрозділах британської та канадської армії. Така масштабна участь свідчить про багатовекторність долі українського народу в умовах глобального протистояння.

Що цікаво, експерти розповіли й про те, до чого сниться кров.