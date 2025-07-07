Розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї: ЗМІ дізналися, про що просять

Українська держава ініціювала новий масштабний запит до Федеративної Республіки Німеччина щодо надання військово-технічної допомоги в межах стратегічної співпраці двох країн на фоні затяжного протистояння з російським агресором.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Bild.

За інформацією, яку поширили німецьке видання Bild і аналітична платформа German Aid to Ukraine (GAU), Київ звернувся до Берліна з вичерпним переліком військових засобів і матеріально-технічного оснащення, необхідного для ефективного посилення оборонних спроможностей Збройних сил України.

Йдеться про широкий спектр озброєнь, починаючи від сучасних систем протиповітряної оборони й завершуючи інженерною технікою спеціального призначення, що дозволить ЗСУ не лише стримувати ворожі атаки, а й ефективно маневрувати в зоні бойових дій.

Попри те, що низка джерел у політичних та військових колах підтвердила наявність детального списку запитуваної техніки, офіційний Берлін досі утримується від публічного підтвердження його існування.

Речник Міністерства оборони Німеччини, коментуючи запити журналістів, послався на питання стратегічної безпеки, зазначивши, що нова комунікаційна політика уряду не передбачає розголошення чутливої інформації щодо постачань у сфері оборони. За його словами, йдеться про виключно конфіденційні аспекти двосторонньої взаємодії, де надмірна публічність може зашкодити національним інтересам як України, так і самої Німеччини.

Попри відсутність офіційного підтвердження, журналісти Bild стверджують, що український запит охоплює значні обсяги озброєння: зокрема, мова йде про системи IRIS-T SLM, тисячі ракет різного радіусу дії, сотні тисяч боєприпасів до «Гепардів», значну кількість броньованих машин з протимінним захистом та спеціалізованої техніки для інженерних операцій.

У переліку також присутні сучасні засоби електронної протидії, в тому числі глушіння сигналів GPS, що особливо важливо для нейтралізації дронів противника.

Контекстом для цього звернення виступає зростання обсягу німецького оборонного бюджету на підтримку України: відповідно до фінансових планів, на 2025 рік передбачено 8,3 мільярда євро, що на 1,2 мільярда більше, ніж у поточному році.

Це дає підстави аналітикам вважати, що Міністерство оборони Німеччини, очолюване Борисом Пісторіусом, отримало додаткові фінансові важелі для реалізації частини українських запитів.

На цьому фоні СБУ вдалося зірвати плани РФ.