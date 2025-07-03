Польща офіційно встановила день памʼяті «жертв геноциду вчиненого ОУН та УПА: рішення Дуди

Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписав закон, що оголошує 11 липня щорічним Національним днем пам’яті поляків, які загинули внаслідок дій Організації українських націоналістів (ОУН) та Української повстанської армії (УПА) у період Другої світової війни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний сайт президента Польщі.

Документ ухвалено польським Сеймом 5 червня 2025 року та офіційно затверджено главою держави 2 липня. У пояснювальній частині закону йдеться про визнання трагедії, що відбулася на східних землях колишньої Другої Речі Посполитої, актом геноциду з боку українських націоналістичних формувань.

Таким чином, польська сторона закріплює офіційну політико-історичну позицію щодо подій, які впродовж десятиліть залишалися болючим і часто поляризованим питанням в українсько-польських відносинах.

«Встановлення 11 липня днем пам’яті є символічним жестом, що має за мету вшанування жертв та збереження історичної правди у національній свідомості», – йдеться у повідомленні на сайті Президента Польщі.

Цю дату обрано не випадково – саме в цей день 1943 року відбулася хвиля масових вбивств польського населення на Волині, які в польській історіографії отримали назву «кривава неділя».

Прийняття закону може мати важливі наслідки не лише в контексті внутрішньої політики Польщі, але й для діалогу з Україною. Варшава чітко фіксує свою інтерпретацію історичних подій, виносячи її в офіційне правове поле.

Водночас постає ризик подальшого охолодження міждержавних відносин, адже українська сторона традиційно має інше бачення ролі ОУН та УПА у боротьбі за незалежність України в умовах Другої світової війни.

На фоні війни, яку нині веде Україна проти російської агресії, символічні та історичні жести Польщі мають особливу вагу. У той час, коли обидві держави виступають союзниками в протистоянні спільному ворогу, актуалізація історичних конфліктів потребує максимально делікатного підходу з обох боків.

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