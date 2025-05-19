У Байдена може бути агресивна форма раку: ЗМІ повідомили тривожні дані

У колишнього президента США Джо Байдена медики виявили серйозне онкологічне захворювання, яке викликало занепокоєння не лише в політичних колах Сполучених Штатів, а й у міжнародної спільноти.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на CNN.

Мова йде про агресивну форму раку передміхурової залози, який, за інформацією з офіційного джерела, вже дав метастази в кісткову тканину. За результатами медичного обстеження, проведеного минулого тижня після погіршення симптомів сечовипускання, у Байдена виявлено пухлину, що класифікується за шкалою Глісона на рівні 9 з 10 можливих балів.

Це свідчить про вкрай високий ступінь злоякісності, що значно ускладнює клінічну картину і робить прогноз обережним.

У заяві з офісу Байдена акцентовано, що, попри надзвичайну агресивність пухлини, існує ймовірність позитивної відповіді на гормональну терапію, оскільки рак виявився чутливим до гормонального втручання. Така чутливість відкриває потенційне вікно можливостей для застосування комбінованих методів лікування, включаючи таргетну терапію та сучасні онкопротоколи.

Родина Байдена перебуває у тісній взаємодії з провідними медичними фахівцями для прийняття зваженого рішення щодо оптимального плану терапії. У процесі розгляду знаходяться як стаціонарні варіанти лікування у спеціалізованих онкологічних центрах, так і амбулаторне лікування з акцентом на якість життя.

Інформація про стан здоров’я одного з найвпливовіших політиків останніх десятиліть викликала широку хвилю обговорень як серед громадськості, так і в політичному істеблішменті. Враховуючи вік Байдена та його активну роль у глобальних процесах останніх років, медичні аспекти мають потенційний вплив і на політичну стабільність, і на виборчі перспективи найближчого періоду.

Фахівці зазначають, що рак простати з індексом Глісона 9 є одним із найбільш складних для терапії через швидкість прогресії і ймовірність рецидивів, навіть за умов початкової ефективної відповіді на лікування. Байден, який упродовж багатьох років позиціонувався як символ витримки і стійкості, сьогодні стикається з одним із найсерйозніших викликів свого життя.

Тим часом у ЄС новий план щодо Путіна.