Поблизу українсько-угорського кордону стався інцидент, який потенційно може ускладнити і без того напружені двосторонні відносини.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на угорську газету Magyar Hirlap.

У ЗМІ повідомили про можливе збиття безпілотного літального апарата, що, за їхньою версією, належав українським спецслужбам і міг використовуватись з розвідувальною метою. Це повідомлення викликало значний резонанс, однак досі не підтверджене жодними офіційними або технічними доказами.

Відсутність візуальних матеріалів, таких як фотографії або відео з місця події, лише посилює підозри щодо мотивів публікації.

За інформацією угорських журналістів, інцидент може бути епізодом затяжного конфлікту між розвідувальними службами обох країн. У матеріалі робиться акцент на версії про наявність прихованого фронту гібридного протистояння, в якому дрони виступають не лише інструментом спостереження, але й символом технологічної напруги в регіоні.

Однак, відсутність будь-яких офіційних заяв від Міністерства оборони Угорщини чи Служби безпеки України робить цю інформацію радше припущенням, аніж фактом. У свою чергу, Київ наразі не коментує ситуацію, зберігаючи режим інформаційної тиші, що може свідчити як про обережність, так і про бажання уникнути дипломатичної ескалації.

Попри це, сам факт появи таких звинувачень у пресі створює тло для поглиблення недовіри між країнами. Історичні суперечності, культурні розбіжності та складне питання прав нацменшин вже тривалий час залишаються болючими темами в українсько-угорському діалозі.

Імовірне втручання в повітряний простір, навіть якщо воно не підтверджене, може бути використане як привід для нової хвилі політичних звинувачень. Наразі ситуація вимагає виважених кроків з обох сторін, дипломатичної стриманості та залучення незалежних експертів для об’єктивної оцінки інциденту.

В той же час Америка обговорює розміщення сил країн Європи на захід від Дніпра.