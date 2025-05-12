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Трамп анонсував найважливіший пост: офіційна заява президента Америки

Дональд Трамп опублікував досить цікавий меседж щодо свого наступного посту у соцмережах.

Карина Шевченко Send an email 12 часов ago
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Дональд Трамп
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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привернув увагу міжнародної аудиторії своєю гучною заявою в соціальній мережі.

Про це повідомляє «ПЛ із посиланням на сторінку у мережі Х Дональда Трампа.

Увечері 11 травня (за Київським часом) він повідомив про підготовку одного з найбільш значущих звернень у своїй політичній кар’єрі.

«Мій наступний пост буде одним з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь публікував. насолоджуйтесь!», – написав Трамп, викликавши активне обговорення серед прихильників, опонентів і політичних аналітиків.

Цей анонс з’явився на фоні зростаючої напруги в міжнародній політиці, зокрема через загострення ситуації в Україні. Не виключено, що наступна заява Трампа матиме безпосередній вплив як на внутрішньоамериканський електоральний ландшафт, так і на глобальну дипломатію.

Варто зазначити, що Трамп відомий своїм вмінням використовувати публічні заяви як інструмент впливу на політичний порядок денний. У минулому саме його пости в соцмережах зумовлювали резонансні рішення на найвищому рівні.

Саме тому його нове звернення сприймається як потенційний фактор, здатний змінити хід не лише виборчої кампанії, але й міжнародних домовленостей.

У Вашингтоні припускають, що Трамп може прокоментувати актуальну позицію щодо українсько-російського конфлікту або запропонувати власну ініціативу врегулювання. З іншого боку, аналітики не виключають, що заява стосуватиметься його передвиборчої стратегії, яка останнім часом демонструє ознаки радикалізації та переорієнтації на ключові соціальні питання – економіку, безпеку та суверенітет.

До того ж моменту Зеленський мав гарну розмову з Трампом.

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Карина Шевченко Send an email 12 часов ago
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