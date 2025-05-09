Зеленський мав гарну розмову з Трампом: президент розкрив, про що йшла мова

Президент України Володимир Зеленський провів важливу телефонну розмову з колишнім президентом США Дональдом Трампом, яку він охарактеризував як винятково теплу, відверту і конструктивну.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал лідера України.

Цей діалог, як підкреслив глава Української держави, став значним елементом у міжнародному політичному контексті, оскільки сторони обговорили ключові вектори двосторонньої співпраці та можливості стратегічного зближення.

Особливий акцент було зроблено на необхідності просування угоди про економічне партнерство між країнами, яку Верховна Рада України нещодавно ратифікувала. Президент Зеленський назвав цей документ історичним кроком, який відкриває нову епоху економічного діалогу між Києвом і Вашингтоном. За його словами, цей документ створює якісно нові умови для реалізації інвестиційних проектів, розвитку інфраструктури та технологічного обміну.

Окрім економічної складової, співрозмовники приділили особливу увагу проблематиці війни, яку Росія веде проти України. Зеленський наголосив, що Україна готова до негайного 30-денного припинення вогню — без додаткових умов, з першої хвилини після оголошення.

Глава держави підкреслив, що це може стати унікальним шансом для дипломатії, а також реальним доказом щирих намірів сторін припинити кровопролиття. За його словами, такий крок може дати старт новому етапу мирного процесу, який буде не декларативним, а практичним. Президент також заявив про очікування конкретних дій з боку Росії у відповідь на українську ініціативу, наголосивши, що світова спільнота, зокрема США, відіграють ключову роль у забезпеченні реалістичної перспективи миру.

Більше того, Зеленський зробив новий натяк щодо РФ.