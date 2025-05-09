У США новий заклик щодо РФ та України: як хочуть закінчити кровопролиття

Президент США Дональд Трамп зробив жорстку, але водночас збалансовану заяву щодо ситуації в Україні, закликавши обидві сторони конфлікту — Київ і Москву — до безумовного припинення вогню терміном щонайменше на тридцять днів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Дональда Трампа.

Ініціатива прозвучала в момент, коли міжнародна спільнота вкрай потребує конкретних ознак стабілізації на Східному фронті. Трамп наголосив, що таке перемир’я є не лише актом гуманності, але й необхідним політичним сигналом про готовність сторін вийти за межі ескалації.

За словами політика, якщо заклик не буде почутий, Сполучені Штати разом із партнерами по трансатлантичному альянсу негайно вдадуться до більш жорстких заходів економічного тиску. Йдеться, зокрема, про посилення санкційного пакету проти Російської Федерації.

Заява Трампа лунає в унісон із словами президента України Володимира Зеленського, який напередодні підтвердив готовність України до негайного і безумовного режиму тиші. Така збіжність позицій створює рідкісне вікно дипломатичних можливостей, коли світові лідери можуть діяти синхронно, використовуючи важелі впливу для зменшення інтенсивності бойових дій.

Нинішня заява є також непрямим сигналом про те, що США розглядають мирне врегулювання як політичний пріоритет, і не обмежуються лише військовою допомогою Україні. Водночас чіткий ультиматум — або режим тиші, або нові санкції — свідчить про зростаючу нетерпимість Вашингтона до затягування конфлікту без конструктивних зрушень.

Це також формує нову конфігурацію геополітичної відповідальності, де кожна зі сторін має зробити свій вибір: або скористатися шансом для деескалації, або зіткнутися з новим витком міжнародного тиску.

Риторика Трампа, як і позиція Зеленського, підкреслюють: мир можливий тільки тоді, коли в діалозі бере участь світова дипломатія. Йдеться не просто про паузу в бойових діях, а про потенційний початок більш масштабного мирного процесу, який потребує згоди, гарантій і контролю. І хоча успіх такого перемир’я не гарантований, сам факт публічного заклику до режиму тиші може стати точкою відліку в новій фазі протистояння — менш руйнівній і більш орієнтованій на переговори.

Тим же часом напруга між Індією та Пакистаном продовжується.