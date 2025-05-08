Напруга між Індією та Пакистаном продовжується: країни почали ракетні удари

Напруга між Індією та Пакистаном стрімко перетворюється на загрозливу фазу, яка може мати безпрецедентні наслідки для регіональної та глобальної безпеки.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Clash Report.

За останніми повідомленнями з аналітичного джерела Clash Report, ситуація перейшла межу дипломатичних попереджень: зафіксовані ракетні удари з боку Пакистану по інфраструктурним обʼєктам Індії, зокрема аеропорту в місті Амрітсар, що має стратегічне значення в прикордонному регіоні.

Динаміка подій свідчить про те, що конфлікт набуває характеру прямого збройного протистояння з використанням високоточної ракетної зброї, що значно підвищує ризики подальшої ескалації.

Відсутність публічних коментарів із боку офіційних представників обох держав лише поглиблює занепокоєння в експертному середовищі, оскільки це може свідчити про підготовку до розширення бойових дій або про спроби зберегти оперативну перевагу шляхом інформаційної тиші.

Нагадаємо, що Індія та Пакистан — дві ядерні держави з історією тривалих територіальних суперечок, зокрема навколо регіону Кашмір. Навіть локальний конфлікт у цьому районі неодноразово призводив до серйозної напруги в міжнародних відносинах, а з огляду на нинішній рівень взаємної ворожості, кожен удар може стати тригером для масштабної війни з непередбачуваними наслідками. Особливо тривожним є той факт, що обидві країни володіють тактичними та стратегічними ядерними боєголовками, а їхні військові доктрини дозволяють застосування у відповідь без тривалих політичних консультацій.

Ситуація викликає серйозне занепокоєння у світових столицях. У Вашингтоні, Брюсселі, Пекіні та Москві уважно стежать за розвитком конфлікту, оскільки дестабілізація в Південній Азії може негативно позначитися на глобальних енергетичних маршрутах, ринках сировини та безпеці ключових морських перевезень.

Геополітична турбулентність у цьому регіоні також здатна посилити вплив третіх сторін, зокрема Китаю, який має активні інтереси як в Індії, так і в Пакистані.

Окрім того, повідомлялося про те, що Індія та Пакистан могли вже почати війну.