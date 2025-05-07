Індія та Пакистан могли вже почати війну: що сталося у Кашмірі

У новій фазі давнього геополітичного конфлікту між Індією та Пакистаном відбувся безпрецедентний спалах напруженості, після якого Індійські збройні сили розпочали масштабну операцію на території спірного регіону Кашмір, зокрема в його пакистанській частині.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на сторінку армії Індії у соцмережі Х.

Причиною стала трагічна атака в районі Пахалгам, яка забрала життя понад двадцяти п’яти індійських громадян і одного представника Непалу. Цей акт насильства, що за офіційною версією був організований терористичними угрупованнями, активізував рішучі дії з боку Нью-Делі.

Міністерство оборони Індії офіційно підтвердило початок спеціальної операції під кодовою назвою «Сіндур», що передбачає знищення об’єктів, які ідентифікуються як логістичні та комунікаційні центри терористичних осередків.

При цьому представники військового командування Індії наголошують, що атаки мали виключно точковий характер, були ретельно сплановані й спрямовані на уникнення будь-якої зайвої ескалації. У відповідь на удари, зокрема у Музаффарабаді, столиці пакистанського Кашміру, зафіксовано потужні вибухи, що призвели до зникнення електропостачання в цілій зоні.

Зі свого боку, Пакистан звинуватив Індію у порушенні суверенітету та заявив про застосування ракет у трьох окремих точках. Військове керівництво Ісламабада пообіцяло дати відповідь, підкресливши, що такі дії з боку Індії не залишаться без наслідків.

Очевидці публікують у соцмережах кадри з місць вибухів, а інформаційні канали оперативно поширюють дані про перебіг конфлікту. На тлі цих подій міжнародна спільнота знову зосередила увагу на кризовій ситуації у регіоні, яка загрожує вийти за рамки локального протистояння та дестабілізувати баланс сил у Південній Азії.

Тим часом у ЄС прогнозують розпад НАТО.