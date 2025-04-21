Україна вимагає вибачень від телеканалу США: яким там позначили Київ

Міністерство закордонних справ України 20 квітня офіційно звернулося до американського телеканалу Fox News з вимогою публічних вибачень за прикру помилку, яка викликала широкий резонанс у міжнародному інформаційному просторі.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Йдеться про позначення Києва на карті в ефірі як міста, що нібито перебуває під юрисдикцією Росії.

«Якщо це була помилка, а не навмисна політична демонстрація, телеканал має не тільки вибачитися, але й провести внутрішнє розслідування, щоб встановити, хто допустив таке викривлення фактів», — заявив офіційний представник МЗС України Георгій Тихий у публікації на платформі X (колишній Twitter).

Українська сторона наголосила, що в умовах триваючої війни подібні дезінформаційні або неточні повідомлення мають не лише медійний, а й політичний та юридичний вимір. Позначення Києва як частини Росії може бути розцінене як непряме визнання незаконної анексії або підтримка кремлівського наративу, що суперечить офіційній позиції уряду США та більшості держав-членів ООН.

Експерти в сфері міжнародного права зазначають, що подібні інциденти можуть бути кваліфіковані як «інформаційна агресія», особливо якщо йдеться про платформу з мільйонною аудиторією. Репутаційні втрати для Fox News можуть бути суттєвими, зважаючи на те, що раніше телеканал уже піддавався критиці за поширення сумнівного контенту в інших конфліктах.

Українська діаспора в США також оперативно відреагувала — численні листи протесту вже надійшли до редакції Fox News, а в соціальних мережах поширюється хештег #KyivIsUkraine.

На цьому фоні Трамп зробив нову заяву про Зеленського.