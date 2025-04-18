Трамп зробив нову заяву про Зеленського: у його словах був натяк

Колишній президент США Дональд Трамп вкотре висловив скептицизм щодо поточної зовнішньої політики Вашингтона у контексті українсько-російського конфлікту, звернувши особливу увагу на роль президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

В інтерв’ю американським медіа Трамп дав зрозуміти, що його бачення підтримки України суттєво відрізняється від чинної лінії адміністрації Джо Байдена. За словами Трампа, сучасна міжнародна політика повинна будуватись не на емоціях чи моральних наративах, а на прагматичних інтересах держави.

Зокрема, він підкреслив, що розумна політика передбачає уникнення втягування у затяжні конфлікти, які несуть загрозу ескалації та непередбачуваних витрат. Цей меседж був спрямований не лише на критику нинішнього підходу США до війни в Україні, але й на позиціонування себе як альтернативного лідера із чіткою стратегією.

Оцінюючи діяльність Володимира Зеленського, Трамп уникнув прямої конфронтації, проте заявив, що не є прихильником дій українського президента у нинішніх умовах. Він вказав на те, що Захід повинен бути обачним у своїй політиці допомоги, аби не стати учасником війни, яка не має чітко визначеного фіналу.

На цьому фоні США поставили новий ультиматум РФ.