У РФ занервували через бажання Вірменії вступити до ЄС: реакція Кремля

Учора вірменський уряд дав зелене світло законопроєкту, який запускає процес вступу країни до Євросоюзу.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Unian.

Тепер документ відправлять на розгляд до парламенту. Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян зазначив, що відносини між Вірменією та ЄС останніми роками набули «інтенсивного і динамічного характеру».

Не залишилася осторонь і Москва. У Кремлі прокоментували наміри Єревана, наголосивши, що Вірменія має повне право обирати свій зовнішньополітичний курс. Однак російські офіційні особи нагадали, що поєднання членства в Євросоюзі з партнерством із Росією неможливе.

«Що означає це членство (Вірменії) в ЄС? Наразі поки що важко сказати, тому що, звісно, бути членом двох різних організацій, гіпотетично розмірковуючи — це неможливо», — сказав прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

При цьому представник Кремля зазначив:

«Безумовно, це суверенне право Вірменії. Ми знаємо, що членство в ЄАЕС вигідне».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, коли Путін може піти на перемир’я: названо дві умови.