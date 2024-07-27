Чому принц Гаррі проти, щоб Меган Маркл їхала до Британії

Як виявилось, це питання безпеки.

Як саме герцог Сассекський коментує цю тему, розповідає Первая Лента з посиланням на Hello!

Що сказав Гаррі

Молодший син короля Чарльза особливо переймається за безпеку своєї сім’ї за умови їхнього повернення до Британії.

«Все що потрібно — це одна людина, одна дійова особа, яка це читає, щоб вона зробила щось на основі того, що прочитала… Будь це кислота чи щось іще, і такі думки мене серйозно страшать. Це одна з причин, чому я не привезу свою дружину назад до цієї країни», — висловив свою точку зору Гаррі.

Коли подружжя покинуло Великобританію, оселилось у США та відмовилось від королівських обов’язків, вони також були позбавлені права на охорону британською поліцією, як це було раніше.

На тлі цих подій Гаррі подавав позов до суду на уряд Британії, стверджуючи, що у такий спосіб вони фактично були вимушені покинути Сполучене Королівство.

У лютому цього року суд підтримав рішення щодо зниження охоронного статусу герцога та герцогині Сассекських, але Гаррі має намір подавати чергову апеляцію.

У той час Ніл Басу, помічник комісара зі спеціалізованих операцій у Скотланд-Ярді, який залишив свою посаду, у документальному фільмі Channel 4 заявив, що парі в минулому погрожували. Тому побоювання принца Гаррі не є безпідставними.

У минулому Ніл мав відношення до королівської охорони Сассексів — до того, як вони покинули Британію.

Тим часом принц Гаррі зазначив, що його бажання судитися із британськими таблоїдами відіграло руйнівну роль у його стосунках з родиною.

Нагадаємо, з 2020 року Гаррі та Меган мешкають у США, Каліфорнія. Разом із ними до нової країни поїхали і їхні діти — син Арчі та донька Лілібет.

Раніше ПЛ писала про те, хто стане віце-президентом США у разі перемоги Трампа на виборах.