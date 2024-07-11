США та Німеччина зірвали операцію росіян по ліквідації гендиректора Rheinmetall: що відомо

Операцією по ліквідації директора одно з найбільших підприємств Європи займались росіяни. Втім, США та Німеччина викрили плани злочинців і зірвали операцію.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на CNN.

За повідомленнями анонімних джерел видання, раніше цього року розвідка США зʼясувала, що російський уряд планував вбити виконавчого директора потужного німецького виробника зброї, який виробляв артилерійські снаряди та військові транспортні засоби для України.

Змова нібито була одним із серії російських планів ліквідувати керівників оборонної промисловості по всій Європі, які допомагали Україні зі зброєю та снарядами.

Коли американцям стало відомо про ці плани, вони повідомили про це Німеччину, чиї служби безпеки тоді змогли захистити Паппергера та зірвати змову.

Німецький урядовець на умовах анонімності підтвердив, що США попередили Берлін про змову.

Варто нагадати, що в травні цього року у Німеччині екстремісти підпалили будинок глави Rheinmetall. Очевидно, за цим теж стоять росіяни, які намагаються всіляко перешкоджати поставкам західної зброї в Україну.

Раніше ПЛ писала про те, що в РФ помер брат Подоляка.