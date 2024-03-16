Вучич озвучив два сценарії розвитку війни в Україні і які будуть наслідки для світу

Таку заяву він зробив на зустрічі з прем’єром Баварії Маркусом Зьодером у Белграді. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на B92.

Коментуючи дискусії щодо можливого введення західних військ в Україну, Вучич вважає, що в найближчим часом «ми матимемо певні зміни в деяких наших доктринах».

За його думкою, є два сценарії розвитку війни в Україні, один з яких призведе до ескалації, а завдяки другому вдасться врегулювати конфлікт мирним шляхом.

«Є два сценарії. Або Захід піде в напрямку повного конфлікту з Росією, або за допомогою США і Китаю буде встановлено якесь перемир’я, що означатиме величезне полегшення для світу. Якщо ж вони вступлять у конфлікт, то, боюся, ніхто від цього нічого не виграє», – висловився політик.

Сербський президент не виключає, що такий потенційний конфлікт може мати «більше жертв, ніж Друга світова війна, що немислимо для 21-го століття».

Вучич припускає, що рішення буде відоме протягом 100 днів.

«Ми маленькі й незначні в цьому сенсі, але в будь-якому випадку це вплине на Сербію. Ми повинні бути готові до будь-якого рішення, і ми дізнаємося про це протягом 100 днів», – резюмував президент Сербії.

Варто зазначити, що Сербія не захотіла приєднатися до західних санкцій проти Росії. Водночас влада дозволяє російським пропагандистським каналам, таким як RT і Sputnik, працювати в країні і поширювати там кремлівські нарративи.

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