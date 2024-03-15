Четвертий день рейду РДК: що зараз відбувається у Бєлгородській та Курській областях

Сьогодні він триває паралельно початку «президентських виборів» у РФ.

Про те, що відбувається в Бєлгородській та Курській областях сьогодні, 15 березня, пише Первая Лента з посиланням на Telegram-канали легіону «Свобода Росії», «Сибірського батальйону», «Російського добровольчого корпусу», а також Telegram-канали Baza та ASTRA, Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

Що відомо на цю мить

О 12:34 російські повстанці попередили про масований удар по Бєлгороду за годину. Відповідні заяви з’явились у Telegram-каналах легіону «Свобода Росії», РБК та Сибірського Батальйону.

«Термінове попередження для мешканців Бєлгороду! Протягом найближчої години буде здійснено масований удар по військових об’єктах у місті Бєлгород. Закликаємо місцевих жителів негайно пройти у надійні укриття та не виходити на вулицю до закінчення атаки. Поширюйте це повідомлення серед бєлгородців — допоможіть урятувати життя землякам», — йдеться в повідомленні.

Бої продовжуються

У прикордонні Бєлгородської області тривають бої. Так звані російським «воєнкорам» привиділась «висадка українського десанту», а також «присутність десятків одиниць техніки, тисяч бійців, авіації та артилерії ЗСУ» у регіоні. Такі ж абсурдні заяви згодом прозвучали і від Міноборони РФ.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що він нібито вночі особисто побував на кордоні області, зокрема у Грайворонському окрузі. Він запевнив, що «бої йдуть за межами регіону», а українських військових немає на території РФ.

Водночас Гладков повідомив, що село Козинка на кордоні «дуже пошкоджене». А перед цим рашистські пабліки писали, що у цьому населеному пункті триває бій.

Обстріли міста

Тим часом Бєлгород із самого ранку перебуває під потужним обстрілом. Російські пропагандисти пишуть, що для атаки міста нібито задіяли реактивні системи залпового вогню RM-70 Vampire. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, є влучання в будинки, також знищені автівки. Очевидці публікують у соцмережах відео палаючих машин, а також «прильотів» поруч зі шкільним стадіоном та житловим будинком.

Губернатор Бєлгорода повідомив про двох травмованих чоловіків після обстрілу міста. В одного нібито перелом ребер, в іншого посічене осколками обличчя.

В Міноборони Росії традиційно прозвітували про «успішну» роботу систем ППО та «перехоплення усіх реактивних снарядів».

Варто зауважити, що атака на місто змусила росіян перервати «президентські вибори». Як пишуть російські Telegram-канали, ракетну небезпеку оголошували на 14 хвилин, через що було порушено роботу так званих виборчих дільниць.

Як проходить евакуація місцевих жителів

Варто зазначити, що раніше російські добровольці закликали жителів Курської та Бєлгородської областей терміново евакуюватись у зв’язку з проведенням обмеженої військової операції на території згаданих областей. Вони оголосили про дію гуманітарного коридору для евакуації населення з 21:00 14 березня до 7:00 15 березня.

В «Російському добровольчому корпусі» заявили, що понад 7000 авто бєлгородців проїхали гуманітарним коридором для евакуації. А ще понад 600 автомобілів виїхали евакуаційним коридором із міста Курськ.

Добровольці повідомляють, що в ніч із 15 на 16 березня буде забезпечено ще один гуманітарний коридор для охочих евакуюватися з території зони воєнних дій.

«Всім, хто не зможе скористатися гуманітарним коридором і вчасно залишити зону проведення обмеженої військової операції, рекомендуємо знайти надійне укриття, утриматися від прогулянок, уникати скупчення людей та техніки, по можливості залишатися вдома або в безпечних місцях», — попередили бійці.

Російські повстанці відкрили мінометний вогонь по окупантах

«Легіон «Свобода Росії» сьогодні вранці опублікував відеоролик, на якому показано, як вони з міномета ведуть обстріл по путінських військах.

В ЛСР вчергове закликали всіх жителів Бєлгородської та Курської областей, які не евакуювались, залишатися в укриттях.

Рейд під вибори

Варто нагадати, що сьогодні в Росії стартували така звані 3-денні президентські вибори. «Голосування» також незаконно проходять на окупованих РФ територіях України, що є грубим порушенням міжнародного права, принципів Статуту ООН, а також територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нагадаємо, Столтенберг звернувся до членів НАТО з приводу війни в України.