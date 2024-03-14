Столтенберг звернувся до членів НАТО з приводу війни в України: що сказав

Це допоможе уникнути «серйозної історичної помилки», яка була б пов’яазана з перемогою російської армії на полі бою.

З такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його брифінг.

Він наголосив, що українцям не бракує мужності, їм бракує боєприпасів. Він вважає, що об’єднавшись, країни НАТО зможуть забезпечити Україну всім необхідним.

«Разом ми здатні забезпечити Україну всім необхідним. Нам потрібно проявити політичну волю, щоб зробити це», — заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу також зазначив, що країни НАТО повинні «копати глибоко і швидко», оскільки зволікання призведе до «реальних наслідків на полі бою» не на користь України.

«Це критичний момент. Буде серйозною історичною помилкою дозволити Путіну взяти гору», — сказав він.

Столтенберг закликав збільшити видатки на оборону

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету Альянсу з витрат на оборону — 2% ВВП.

Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз має робити більше для оборони, поповнювати та модернізувати зброю і підтримувати Україну.

Раніше ПЛ писала про те, що увійшло до нового пакету допомоги від США на 300 млн доларів.