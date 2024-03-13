Як Путін відреагував на прорив кордону РДК

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтерв’ю російського диктатора телекомпанії «Росія 1» та «РИА Новости».

Глава Кремля, що події в прикордонні нібито пов’язані з тим, що Україна зазнає невдач на лінії фронту.

«Жодної з цілей, які вони ставили перед собою минулого року, вони не досягли», — заявив він.

Водночас Путін стверджує, що серед головних цілей тих, хто зайшли на території РФ, нібито зрив президентських виборів в Росії. Якщо їм це не вдасться, то вони хочуть «бодай завадити нормальному процесу волевиявлення громадян».

Крім того, російський диктатор вигадав ще одну їхню мету. За словами Путіна, вони хочуть «отримати козир» для обміну територіями на переговорах у майбутньому.

«Але третє — якщо хоч щось вийде, отримати якийсь шанс, якийсь аргумент, якийсь козир у можливому майбутньому переговорному процесі: ну ми вам повернемо, а ви нам поверніть це», — нафантазував він.

Варто зауважити, що президент РФ Володимир Путін стверджує, що до подій на території Бєлгородської та Курської області причетна Україна, і не говорить про те, що кордон прорвали бійці російських добровольчих батальйонів.

Раніше ПЛ розповідала про те, що відбувається на кордоні з РФ і хто за цим стоїть.