Чому демократи Палати представників не хочуть підтримати альтернативний законопроект з допомогою Україні

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресконференцію лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса.

Політик наголосив, що єдиний шлях забезпечити потреби американського народу в нацбезпеці — винести на голосування законопроект з допомогою України, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів.

Джеффріс запевняє, що якщо законопроект розглядатимуть у Палаті представників, то його підтримають понад 300 членів.

За словами лідера демократів у нижній палаті Конгресу, республіканці у Палаті представників повинні підтримати інтереси нацбезпеки американського народу та розірвати зв’язки з пропутінськими екстремістами MAGA (прихильники колишнього президента Дональда Трампа) у їхній партії.

Джеффріс також заявив, що його фракція виступає проти альтернативного законопроекту з допомогою Україні від республіканців, тому що він не містить гуманітарної допомоги.

Що передувало

Нещодавно стало відомо, що голова зовнішньополітичного комітету Палати представників США Майкл Маккол вирішив розробити альтернативний законопроект з допомогою Україні.

Він планує винести його на розгляд вже після 22 березня.

За інформацією американських ЗМІ, новий законопроект передбачатиме виділення 66 мільярдів доларів на військову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню без гуманітарної допомоги, яка містилася у сенатському пакеті та була пріоритетом багатьох демократів.

Нагадаємо, у США відреагували на удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського.