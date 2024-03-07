У США відреагували на удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського

Представники Держдепу США зауважили, що це черговий доказ того, що Україна має потребу в посиленні ППО.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на брифінг Державного департаменту США.

Коментуючи питання удару РФ 6 березня по Одесі під час візиту у місто Зеленського та Міцотакіса, речник Держдепу Метью Міллер зауважив, що це чергове нагадування про те, що Росія продовжує завдавати ударів по Україні кожного дня і про те, що Україна має велику потребу в сучасних системах ППО і що «Конгрес Сполучених Штатів повинен вжити заходів, як ми й закликали їх до цього, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії».

Водночас прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр зауважила, що наразі не може дати відповідь на те, чи був президент Зеленський ціллю удару по Одесі.

«Ми знаємо, що робить Росія. Ми бачили, що відбувалося на полі бою протягом останніх кількох тижнів через бездіяльність Конгресу», — сказала вона.

Жан-П’єр зазначила, що США отримали інформацію з приводу того, яка кризова ситуація наразі триває в Україні. За її словами, минулого тижня директор ЦРУ зробив доповідь про те, які жахливі наслідки принесла російська агресія Україні.

Раніше Первая Лента писала про те, чому між Чехією і Словаччиною виник конфлікт і до чого тут Україна.