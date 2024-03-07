Чому Чехія і Словаччина «побили горшки» і до чого тут Україна

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на BBC.

Як пише видання, вищезгадані спільні засідання проводяться регулярно, у зв’язку з чим їх скасування є незвичним для обох країн, що мають надзвичайно тісні взаємовідносини.

У чому причина конфлікту

Конфлікт виник після того, як міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся на полях дипломатичного саміту в Антальї з російським колегою Сергієм Лавровим. Переговори були розкритиковані Прагою, на що прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина є суверенною країною і проводить суверенну зовнішню політику, і взаємодіє «з усіма чотирма кутами земної кулі».

Діаметральна протилежність в підтримці України

Також Фіцо нещодавно вчергове заявив про симпатію до Росії, стверджуючи, що російський диктатор Володимир Путін «необґрунтовано демонізований», а війна в Україні розпочалась у 2014 році через начебто «буйства українських неонацистів». Зокрема він закликав до мирного врегулювання.

Чехія, зі свого боку, вважає, що мирне врегулювання в Україні означатиме що російські терористи покинуть територію України. У тому ж числі Прага виступає ініціатором пропозиції щодо якнайшвидшої закупівлі 800 тисяч снарядів для українських захисників.

«Тим часом компанія «Чехословацька група» (CSG), провідний європейський виробник боєприпасів, оголосила про плани створення спільних підприємств в Україні. Власник компанії мільярдер Міхал Стрнад повідомив про це журналістам у Празі, додавши, що акцент робитиметься на виробництві артилерійських боєприпасів для зміцнення обороноздатності України», — додає видання.

Раніше повідомлялось, що Трамп запросив Орбана у свою резиденцію.