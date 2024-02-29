Политика

Зустріч любителів Путіна: Трамп запросив Орбана у свою резиденцію

Колишній президент США Дональд Трамп хоче прийняти на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 февраля, 2024
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За неофіційною інформацією, зустріч відбудеться 8 березня.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання зазначили, що наразі посольство Угорщини у Вашингтоні, передвиборчий штаб Трампа і Державний департамент США не надали офіційних коментарів щодо цього.

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Можлива зустріч політиків у Мар-а-Лаго демонструє те, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії. Справа в тому, що він є кандидатом на посаду президента від Республіканської партії та готується до ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена.

Варто зауважити, що Орбан і Трамп останнім часом робили багато гучних заяв, які грають на користь Росії. Так, Трамп запропонував допомагати Україні у кредит, а Орбан закликав припинити допуск української агропродукції до європейського ринку.

Раніше повідомлялось, що Польща може повністю закрити кордон з Україною для торгівлі.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 1 день agoОбновлено: 29 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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