Зустріч любителів Путіна: Трамп запросив Орбана у свою резиденцію
Колишній президент США Дональд Трамп хоче прийняти на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
За неофіційною інформацією, зустріч відбудеться 8 березня.
Про це пише Первая Лента з посиланням на Bloomberg.
Джерела видання зазначили, що наразі посольство Угорщини у Вашингтоні, передвиборчий штаб Трампа і Державний департамент США не надали офіційних коментарів щодо цього.
Можлива зустріч політиків у Мар-а-Лаго демонструє те, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики під час передвиборчої кампанії. Справа в тому, що він є кандидатом на посаду президента від Республіканської партії та готується до ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена.
Варто зауважити, що Орбан і Трамп останнім часом робили багато гучних заяв, які грають на користь Росії. Так, Трамп запропонував допомагати Україні у кредит, а Орбан закликав припинити допуск української агропродукції до європейського ринку.
Раніше повідомлялось, що Польща може повністю закрити кордон з Україною для торгівлі.