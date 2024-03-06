В ЄС готують поступки для фермерів, щоб зупинити протести: що пропонують

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського в інтерв’ю RMF FM.

За словами Войцеховского, ЄС запропонує дуже велике зменшення навантаження на фермерів.

Як зазначив єврокомісар, цього року ЄС не вимагатиме штрафних санкцій від фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів. Крім того, до кінця бюджетного періоду (з 2025 до 2027 року) очікуються зміни, які пом’якшать вимоги Європейського зеленого курсу.

Войцеховський пояснив, що це буде пакет рішень, які знімуть всі побоювання фермерів не стільки щодо зеленого курсу, скільки щодо його елементів, які є в Спільній аграрній політиці.

За словам єврокомісара, серед поступок буде відмова від обов’язкового залуження 4 відсотків земель. Крім того, аграрії зможуть і надалі залишати землю під паром.

В Єврокомісії також обіцяють знайти рішення для пом’якшення суворості сівозміни та зобов’язання використовувати озимий покрив. Зазначається, що кожна країна Євросоюзу зможе сама обирати період для сівозміни.

Фермерські господарства до 10 гектарів не будуть перевіряти на відповідність екологічним вимогам. У виданні зазначають, що у Польщі такі господарства складають 75% від усіх сільськогосподарських господарств.

В ЄС також пропонують розширити державну допомогу фермерам. Йдеться про допомогу у зв’язку з війною в Україні.

Нагадаємо, Шольц назвав ще одну причину відмови у постачанні Україні далекобійних ракет Taurus.