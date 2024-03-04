Шольц назвав ще одну причину відмови у постачанні Україні далекобійних ракет Taurus

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на The Guardian.

За словами Шольца, неможливо створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не перейматись тим, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь.

Канцлер зазначив, що якщо ФРН хоче тримати під контролем використання наданого Києву озброєння, то для цього потрібна участь німецьких солдатів.

«Для мене про це не може бути мови», — резюмував Шольц.

Далекобійні ракети Taurus для України

Україна ще в минулому році запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Одним із головних противників ідеї передачі цієї зброї Києву виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц, який щоразу називає нові причини відмови у передачі цих ракет Україні. Зокрема, однією з них є побоювання через можливі удари Києва по Москві.

Нагадаємо, в Китаї відреагували на ядерні погрози Путіна і закликали «зберігати стриманість».