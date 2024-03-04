В мире

Шольц назвав ще одну причину відмови у постачанні Україні далекобійних ракет Taurus

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що постачання ракет Taurus Україні неможливе, якщо для їх експлуатації потрібно залучити солдатів Бундесверу.

Арина Марченко Send an email 13 часов ago
0 0

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на The Guardian.

За словами Шольца, неможливо створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не перейматись тим, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь.

Канцлер зазначив, що якщо ФРН хоче тримати під контролем використання наданого Києву озброєння, то для цього потрібна участь німецьких солдатів.

«Для мене про це не може бути мови», — резюмував Шольц.

Далекобійні ракети Taurus для України

Україна ще в минулому році запросила у Німеччини далекобійні ракети Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Одним із головних противників ідеї передачі цієї зброї Києву виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц, який щоразу називає нові причини відмови у передачі цих ракет Україні. Зокрема, однією з них є побоювання через можливі удари Києва по Москві.

Нагадаємо, в Китаї відреагували на ядерні погрози Путіна і закликали «зберігати стриманість».

теги
Арина Марченко Send an email 13 часов ago
0 0

Материалы по теме

Партія Орбана змінила рішення щодо заявки Швеції на вступ до НАТО

2 недели ago

В Іспанії вбили пілота РФ, який викрав Мі-8 для України: ГУР підтвердило інформацію

2 недели ago

Можемо прискорити перелом у цій війні: прем’єр Естонії закликала конфіскувати заморожені російські активи до виборів у США

2 недели ago

Польські протестувальники анонсували повну блокаду кордону з Україною: названа дата

2 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button