Російські школярі навчатимуться за матеріалами інтерв’ю Путіна Карлсону

Разом із неповнолітніми «знання» мають засвоювати вчителі.

Про це розповідає Первая Лента з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

«Таку практику запроваджено російським керівництвом, і зокрема у російські школи передали методичку для навчання дітей за матеріалами вказаного інтерв’ю Путіна американському журналісту», — йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначають в Центрі нацспротиву, документ оприлюднили на порталі «Единый урок РФ». В ньому рекомендується вчителям вивчати інтерв’ю разом із дітьми, проводити в класах дискусії за темами розмови Путіна і Карлсона, залучати школярів до «дослідницьких проєктів» за мотивами інтерв’ю і розбирати його як медіатекст.

Автори такої методички вважають, що інтерв’ю допоможе неповнолітнім громадянам РФ «краще зрозуміти позицію Росії на світовій арені» і розвинути навички критичного мислення.

Варто нагадати, що 9 лютого, у мережі з’явилось інтерв’ю російського диктатора Володимира Путіна трампісту Такеру Карлсону. В ньому глава Кремля відзначився низкою скандальних заяв, а також вчергове намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення до України.

Раніше повідомлялось, що росіяни запустили ІПСО про «сина Сирського».