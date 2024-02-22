Росіяни запустили ІПСО про «сина Сирського»: в Генштабі попередили про фейк

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як розповідають в Генштабі, російські пропагандисти створили провокативне выдео з так званим «сином Сирського», яка є частиною масштабної ворожої ІПсО, спрямованої проти командування Збройних сил України.

В Генштабі пояснили, що кремлівські пропагандисти намагаються скористатися тим, що у багатьох українців, зокрема військових, є родичі у Росії. Саме цим противник намагається дискредитувати українських військових.

Як зазначається, Іван Сирський, якого росіяни видають за сина Головкома Сирського, насправді є сином його колишньої дружини Олександра від її іншого шлюбу. Олександр Сирський не всиновлював Івана, а з його матір’ю розлучився ще у 2009 році. Ба більше, колишня дружина Олександра Сирського ще 14 років тому переїхала з дітьми та новим чоловіком в Австралію. Наразі ж з її родиною генерал-полковник Сирський не підтримує зв’язок.

В Генштабі закликали не піддаватись російській пропаганді і довіряти лише офіційним джерелам.

Раніше повідомлялось, що Зеленський проведе велику прес-конференцію до другої річниці повномасштабної війни.