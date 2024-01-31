Директор ЦРУ озвучив число втрат російської армії в Україні

Крім того, українським бійцям вдалось знищити дві третини танкових запасів Москви.

Таку заяву зробив директор ЦРУ Вільям Бернс. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його статтю для журналу Foreign Relations.

Як зазначив Бернс, війна, яку Путін розв’язав проти України, вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях.

«Його початкова мета — захопити Київ і підпорядкувати Україну — виявилася дурною та ілюзорною», — наголосив глава ЦРУ.

За його словами, російська армія зазнала великих втрат – станом на сьогодні щонайменше 315 тисяч російських окупантів були вбиті або поранені. Крім того, дві третини довоєнних танкових запасів РФ були знищені, а десятирічну програму військової модернізації, якою постійно вихвалялась країна-агресорка, «було зведено нанівець».

Водночас, директор ЦРУ зазначив, Путін відновлює оборонне виробництво Росії, співпрацюючи із небагатьма союзниками – Китаєм, КНДР та Іраном. Бернс вважає, що російський диктатор робить ставку на те, що час на його боці, що він зможе виснажити Україну.

Нагадаємо, ГУР атакувало дронами нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі.