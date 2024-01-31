Директор ЦРУ озвучив число втрат російської армії в Україні
Російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила вбитими та пораненими близько 315 тисяч солдат.
Крім того, українським бійцям вдалось знищити дві третини танкових запасів Москви.
Таку заяву зробив директор ЦРУ Вільям Бернс. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на його статтю для журналу Foreign Relations.
Як зазначив Бернс, війна, яку Путін розв’язав проти України, вже стала провалом для Росії на багатьох рівнях.
«Його початкова мета — захопити Київ і підпорядкувати Україну — виявилася дурною та ілюзорною», — наголосив глава ЦРУ.
За його словами, російська армія зазнала великих втрат – станом на сьогодні щонайменше 315 тисяч російських окупантів були вбиті або поранені. Крім того, дві третини довоєнних танкових запасів РФ були знищені, а десятирічну програму військової модернізації, якою постійно вихвалялась країна-агресорка, «було зведено нанівець».
Водночас, директор ЦРУ зазначив, Путін відновлює оборонне виробництво Росії, співпрацюючи із небагатьма союзниками – Китаєм, КНДР та Іраном. Бернс вважає, що російський диктатор робить ставку на те, що час на його боці, що він зможе виснажити Україну.
Нагадаємо, ГУР атакувало дронами нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі.