ГУР атакувало дронами нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі

Операцією керували в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Про це пише Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Незважаючи на те, що по цілі «відпрацювала» хвалена російська ППО, дрону все ж вдалось завдати шкоди ворогу.

Як зазначило джерело видання, росіяни намагались збити український БПЛА протиповітряним комплексом С-400. Наразі це найпотужніша система ППО, що ворог має у своєму арсеналі. Проте збиття ефективним не принесло очікуваного результату – дрон все ж упав на території Невського НПЗ.

«Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі», — пояснив співрозмовник.

Видання повідомляє, що за операцією стоїть ГУР МО.

Варто нагадати, що сьогодні низка російських Telegram-каналів повідомляли про падіння дрона на території нафтопереробного заводу «Невский мазут» в Санкт-Петербурзі.

За попередньою інформацією, близько 04:00 на НПЗ пролунав вибух. Росіяни стверджують, що хоч дрон і «вдалося збити», від його падіння все ж було пошкоджено кілька цистерн та автівок.

Крім того, на території заводу сталася пожежа, яку нібито «швидко локалізували». Постраждалих, традиційно, за даними росмедіа, немає.

Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план «Килим».

Нагадаємо, 30 січня росіяни скаржились на масовану атаку дронів.