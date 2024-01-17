«Так палатиме і далі»: партизани провели диверсію на залізниці, яку росіяни застосовували для логістики

Невідомі противники режиму диктатора Путіна вчергове спалили низку стратегічно важливих об’єктів держави-агресора.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Головного управління розвідки в Telegram.

Зазначається, що невідомі спалили релейні шафи на залізниці та на інших об’єктах, які окупаційні війська використовують для логістики.

Повідомляється, що події відбулись у районах міст:

Саратов;

Ярославль;

Дзержинськ Нижньогородської області.

В результаті диверсійних дій рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини РФ був паралізований.

«Так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України!» — наголосили в українській розвідці.

Варто зауважити, що логістика російських-окупаційних військ в основному побудована на залізничних шляхах. Залізницею вони перекидають як техніку та і особовий склад для війни проти України.

Водночас, українські партизани та рух опору всередині країни-агресора, що виступає проти війни, регулярно виявляють та завдають окупантам уражень на стратегічно важливих точках залізничних сполучень РФ.

Нагадаємо, російські війська вчергове завдали удару по Одеській області.