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«Так палатиме і далі»: партизани провели диверсію на залізниці, яку росіяни застосовували для логістики

Рух опору, який діє та території РФ, посилив свою боротьбу.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 минут agoОбновлено: 17 января, 2024
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Невідомі противники режиму диктатора Путіна вчергове спалили низку стратегічно важливих об’єктів держави-агресора.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Головного управління розвідки в Telegram.

Зазначається, що невідомі спалили релейні шафи на залізниці та на інших об’єктах, які окупаційні війська використовують для логістики.

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Повідомляється, що події відбулись у районах міст:

  • Саратов;
  • Ярославль;
  • Дзержинськ Нижньогородської області.

В результаті диверсійних дій рух на вказаних залізничних ділянках центральної частини РФ був паралізований.

«Так палатиме і далі, доки Кремль продовжує злочинну війну проти України!» — наголосили в українській розвідці.

Варто зауважити, що логістика російських-окупаційних військ в основному побудована на залізничних шляхах. Залізницею вони перекидають як техніку та і особовий склад для війни проти України.

Водночас, українські партизани та рух опору всередині країни-агресора, що виступає проти війни, регулярно виявляють та завдають окупантам уражень на стратегічно важливих точках залізничних сполучень РФ.

Нагадаємо, російські війська вчергове завдали удару по Одеській області.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 минут agoОбновлено: 17 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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