Окупанти вчергове завдали удару по Одеській області: подробиці атаки

Сили оборони півдня у трьох регіонах знищили 13 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис Сил оборони півдня України в Telegram.

Так, південні регіони України зазнали атак зі сторони ворога ударними дронами типу «Shahed-131/136». Оборонці українського неба близько трьох годин працювали над виявленням та знищенням цілей.

У підсумку по одному дрону знищено у Миколаївській та Кіровоградській областях, та 11 безпілотників на Одещині.

Зазначається, що основні зусилля ворог сконцентрував на ударах по Одесі. Атака дронів-камікадзе здійснювалась з акваторії Чорного моря на критично низькій висоті.

Всі дрони було збито, переважна більшість з них впала в море. Але уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею зазнали пошкоджень багатоквартирні будинки, магазини та приватні автомобілі у Приморському районі Одеси.

Як уточнили у Повітряних силах ЗСУ, групи дронів залітали у повітряний простір України з території тимчасово окупованого Криму. «Шахеди» переважно рухалися північно-західним курсом.

Нагадаємо, у Повітряних силах оцінили, як вплине збиття А-50 на ракетні обстріли України.