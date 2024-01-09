В Южной Корее приняли закон о запрете производства и продажи собачьего мяса

Такое решение является историческим, поскольку многие века эта традиция была неизменной.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на авторитетное издание Sky News.

Когда президент Южной Кореи стал Юн Сук Йоля, поддержка запрета среди населения выросла. Дело в том, что сам Юн Сук взял из приюта шесть собак и восемь кошек.

Несмотря на то, что употребление в пищу собачьего мяса является многовековой традицией в Южной Корее, сегодня спрос на мясо собак существенно упал. Опросы показали, что только старше поколение все еще употребляет в пищу собачье мясо.

Ранее это считалось способом улучшения выносливости во время влажного лета в стране.

Согласно принятому закону, с 2027 года в Южной Корее будет полностью запрещено разводить, забивать и продавать собак и собачьего мяса. Нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или штрафа в размере до 30 миллионов вон (868 642 гривен).

А с момента принятия решения запрещается создание новых собачьих ферм, скотобоен, кулинарных и перерабатывающих предприятий.

Однако в Парламенте не предусмотрели штрафы за употребление собачьего мяса.

В то же время предприниматели заявили о намерениях подавать апелляцию и выходить на протесты. По словам активистов, собак убивают электрическим током или вешают, хотя представители индустрии утверждают, что убой стал более гуманным.

Напомним, в Швеции призвали граждан готовится к войне.