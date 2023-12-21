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ХАМАС не согласился на предложенное Израилем перемирие

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 4 часа agoОбновлено: 21 декабря, 2023
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Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на The Wall Street Journal.

Командование боевиков отказалось от обсуждения выдачи заложников из Израиля, пока соглашение о прекращении огня не вступит в силу. Позицию группировки представил руководитель политического крыла ХАМАС Исмаил Хания во время беседы с египетской разведкой. Он посетил Каир для согласования прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи для Сектора Газа.

В издании отмечают, что это не говорит о провале в переговорах. Таким образом ХАМАС пытается добиться от Тель-Авива больших уступок. В частности, палестинское движение будет обсуждать возвращение израильских заложников только после прекращения огня.

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К тому же палестинская группировка «Исламский джихад» требует от Израиля в обмен более чем на 100 заложников освободить из своих тюрем всех участников движения, число которых достигает нескольких тысяч человек.

Напомним, Россия обвинила Армению в невыполнении договоренностей по Карабаху.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 4 часа agoОбновлено: 21 декабря, 2023
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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