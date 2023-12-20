Россия обвинила Армению в невыполнении договоренностей по Карабаху: что ответил Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян ответил на эти обвинения.

Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на слова главы армянского правительства, которые приводит издание «Новости-Армения».

Он отметил, что представителям российского министерства иностранных дел прежде чем обвинять Армению, следует прочитать «кто какое обязательство не выполнил».

«Т.е. в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?» — добавил Пашинян.

Он также указал на то, что Россия направляла свой миротворческий контингент для защиты мирного населения в Нагорном Карабахе.

«Где сейчас гражданское население Нагорного Карабаха?» — отметил премьер.

Стоит напомнить, что ранее представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что договоренности в рамках трехстороннего соглашения с Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху были не выполнены преимущественно армянской стороной.

Это уже не первые российские обвинения в сторону Армении. Ранее Захарова делала заявления, что Ереван хочет «усидеть на двух стульях», поскольку он стремится наладить отношения с Западом.

Ранее сообщалось, что Израиль хочет договориться с ХАМАС о новом перемирии.