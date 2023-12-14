США і Велика Британія посилюють тиск на ХАМАС

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Reuters.

Як зазначають у міністерстві фінансів США, санкції направлені проти восьми посадовців, що активно просувають інтереси ХАМАС за кордоном і допомагають їх фінансуванню.

«ХАМАС продовжує значною мірою покладатися на мережі високопоставлених чиновників і філій, використовуючи, здавалося б, дозволену юрисдикцію, щоб спрямовувати незаконні доходи на підтримку своєї військової діяльності в Газі», — сказав заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки США Браян Нельсон.

Водночас МЗС Великої Британії заявило, що в результаті скоординованих дій вдалось накласти санкції на ще 7 осіб, які повя’зані з терористичною організацією ХАМАС. Обмеження Сполученого Королівства зокрема спрямовані проти лідера палестинського угруповання «Ісламський джихад», що підтримує ХАМАС.

За словами Девіда Кемерона, завдяки санкціям, бойовикам ХАМАС обмежується доступ до фінансування та ще більше ізолює їх. «ХАМАС не може мати майбутнього в Газі», — заявив міністр закордонних справ Велика Британії.

Нагадаємо, прем’єр Бельгії жорстко розкритикував Орбана через Україну.