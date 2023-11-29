Українські водії почали блокували дороги в Польщі

Про це пише Первая Линия с посиланням на RMF FM.

Відомо, 28 листопада у Перемишлі та на під’їзді до прикордонного міста Медика утворились гігантські затори. Як встановили, причиною заторів стало блокування доріг, які — у відповідь на протест польських водіїв — влаштували водії з України.

RMF FM повідомляє, що одна з акцій проходила на кільцевій розв’язці Леха Качинського, що знаходиться у східній частині міста Перемишль. Через цю розв’язку проходить державна дорога #28, яка прямує до прикордонного переходу в Медиці.

Польські правоохоронці зазначають, що група з близько 30 осіб час від часу — на кілька хвилин і довше — заходила на пішохідні переходи, чим блокувала рух для транспорту.

За схожим сценарієм проходив протест у місті Медика, що біля кордону з Україною. Водії рухались тією самою національною трасою.

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