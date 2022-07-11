Россия полностью прекращает поставку газа в Германию: что произошло

Началась постепенная остановка газопровода «Северный поток-1», по которому российский газ поступает в Германию. Из В 6 утра в понедельник поток газа сокращается для проведения давно объявленных ремонтных работ, сообщил dpa представитель Nord Stream AG. Через несколько часов фактический поток будет равен нулю.

По данным эксплуатирующей компании, ремонтные работы продлятся до 21 июля, пишет Первая Лента.

В течение этих десяти дней газ в Германию поступать не будет. Будет проверено, в том числе системы безопасности, электроснабжения, пожарной и газовой защиты, а также запорной арматуры. Программное обеспечение также будет обновлено.

«Северный поток-1» имеет ключевое значение для поставок российского природного газа в Германию. Германия опасается, что сервисные работы могут стать для России предлогом для дальнейшего сокращения поставок газа или их полной остановки.

В минувшие выходные было объявлено, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину для газопровода «Северный поток — 1», тем самым сделав исключение из санкций, ранее наложенных на Россию.

Согласие Канады вернуть турбину в «Северный поток-1» через Германию, несмотря на действующие санкции, правительство Германии приняло «с облегчением».

«Мы приветствуем решения наших канадских друзей и союзников», — сказал канцлер Олаф Шольц.

Украина выступает противник таких действий.

Ранее мы сообщали, что россияне больше не в состоянии атаковать сразу по нескольким направлениям.