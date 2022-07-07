Россияне больше не в состоянии атаковать сразу по нескольким направлениям – Данилов

После четырех месяцев вторжения в Украину мы видим, что российский арсенал начал истощаться. Силы противника уже не в состоянии проводить одновременные удары более чем по одному участку фронта.

Об этом сказал сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью The Wall Street Journal, пишет Первая Лента.

WSJ отмечает, что действия Кремля на востоке Украины напоминают некоторые из предыдущих войн, которые вела Россия. Как и в Чечне в 1990-е годы, российские войска компенсируют недостатки своих сухопутных войск мощной огневой мощью.

«Противник концентрирует значительные артиллерийские и бронетанковые ресурсы на каждом квадратном километре. Мы не в состоянии справиться с этим, это дает России преимущество. (…) Тем не менее, девять мобильных ракетных установок HIMARS и аналогичных комплектов, переданных нам США и союзниками, уже работают на поле боя, оказывая смертельное воздействие на противника. Россияне беззащитны перед этими системами и очень обеспокоены», — сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Как подчеркивалось, благодаря пусковым установкам HIMARS украинские войска стали прицельно атаковать объекты противника в тылу фронта, в т.ч. склады боеприпасов и горючего на оккупированных территориях. Раньше проводить подобные операции не представлялось возможным.

Ранее мы сообщали, что начался процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО.