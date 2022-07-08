Борис Джонсон уходит — кто заменит его на посту премьер-министра Великобритании?

После вчерашней отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона начались спекуляции о том, кто его заменит. Guardian представляет наиболее вероятных преемников Джонсона на посту лидера тори.

Министр обороны Бен Уоллес стал лидером опросов, проведенных во вторник и среду. Именно его на этой должности хотели бы видеть члены Консервативной партии. Однако неизвестно, решил бы Уоллес подать заявку на эту должность. Выступая перед журналистами в четверг, незадолго до объявления Джонсона о своей отставке, он отказался комментировать, будет ли он баллотироваться на пост премьер-министра, пишет Первая Лента.

Надежды на лидерство министра финансов Риши Сунака должны были быть сильно запятнаны в начале этого года из-за налогового скандала. Однако благодаря принятому во вторник решению покинуть офис Джонсона его шансы кажутся выше — он был одним из первых двух человек, ушедших в отставку.

Бывший министр обороны Пенни Мордаунт оказывается вторым кандидатом на роль нового лидера в опросе членов Консервативной партии. Однако ее решение остаться на посту в условиях лавины отставок кажется весьма спорным.

Именно министр здравоохранения Саджид Джавид во вторник вечером начал волну отставок в правительстве Джонсона. В то время как заявление Сунака было сосредоточено на необходимости другой экономической стратегии, Джавид сделал приоритетом вопрос справедливости.

После отставок Джавида и Сунака министр иностранных дел заявила о своей поддержке Бориса Джонсона, что может оказаться немаловажным в случае будущей гонки за лидерство в Консервативной партии. В опросе, проведенном среди тори, он занял четвертое место.

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