Борис Джонсон сегодня уйдет в отставку

Борис Джонсон объявит в четверг, что уходит с поста премьер-министра Великобритании, но, вероятно, будет исполнять свои обязанности до назначения преемника, которое должно состояться не позднее октября.

Джонсон поговорил с Грэмом Брэди, председателем влиятельного Комитета 1922 года, в который входят депутаты от Консервативной партии, не имеющие государственных функций, и согласился уйти в отставку, чтобы новый лидер партии был избран к запланированному октябрю — ежегодной конференции группы. Он автоматически вступит в должность премьер-министра, пишет Первая Лента со ссылкой на британские СМИ.

Несмотря на это, представитель Джонсона объявил, что премьер-министр выступит с заявлением перед нацией в четверг

Сообщения о том, что Джонсон согласился уйти в отставку, появились вскоре после того, как недавно назначенный министр финансов Надхим Захави призвал его уйти в отставку, а заявление об отставке — после менее чем 36 часов пребывания в должности — подала министр образования Мишель Донелан. Она стала пятым министром из кабинета Джонсона, который ушел в отставку менее чем за два дня.

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