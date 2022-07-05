Начался процесс ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Во вторник в Брюсселе послы стран Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. — Это исторический день, — подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Подписание протоколов означает, что официально начался процесс ратификации членства двух новых стран.

«Переговоры о вступлении между представителями НАТО и представителями Финляндии и Швеции» состоялись в понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Во вторник союзники подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции в присутствии министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто и министра иностранных дел Швеции Анн Линде, пишет Первая Лента.

«Это исторический день для Финляндии, Швеции, НАТО и евроатлантической безопасности», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что это был самый быстрый процесс вступления в НАТО в истории.

Он поблагодарил Турцию за ее «конструктивный подход» в процессе присоединения Швеции и Финляндии. «Жестокое вторжение России в Украину бросило тень на мир в Европе, поэтому важно, чтобы мы оставались вместе в этот опасный момент нашей истории», — сказал он.

Подписание протоколов означает, что обе страны, претендующие на членство в НАТО, смогут участвовать в заседаниях НАТО в качестве наблюдателей (без права голоса). При этом процесс ратификации протоколов продолжится в странах-членах Альянса.

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