Так теперь они пытаются провезти наркотики контрабандой: технология поразила полицейских

Испанская полиция поймала банду, подозреваемую в строительстве «дронов» и доставке их контрабандистам наркотиков по всей Европе. Следствие по этому делу длилось 14 месяцев. Офицерам удалось арестовать восемь человек в Кадисе, Малаге и Барселоне.

«Эти устройства могут позволить наркоторговцам дистанционно перевозить большое количество наркотиков через Гибралтарский пролив», — говорится в заявлении полиции. Гибралтарский пролив — узкая полоса моря, отделяющая Марокко от Испании, пишет Первая Лента.

Строительство одного из захваченных «кораблей» полностью завершено. Еще два находились в стадии строительства. Зарождающиеся, как полагают, были доставлены французской банде, занимающейся контрабандой кокаина.

Чиновники также изъяли 14 кг гашиша, 8 кг марихуаны, более 157,3 тыс. евро наличными и шестью большими воздушными дронами.

Транспортные средства, оснащенные системами GPS-навигации, потенциально могут управляться наркоторговцами из любой точки мира с помощью такого простого интернет-устройства, как планшет.

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